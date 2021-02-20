Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов установили, кто приклеил страйкбольную гранату с краской к двери квартиры артистки Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Виктории Вяткиной. Таким необычным образом ей решил отомстить бывший ухажёр. Об этом 20 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, 10 февраля в полицию обратилась артистка, которая рассказал, что на входной двери ее квартиры в центре города приклеена граната. На место незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов, которые установили, что граната — страйкбольная. При срыве данного предмета произошла детонация пиротехнического изделия с краской. Пострадавших в результате инцидента нет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции у дома 15 по улице Чехова были задержаны неработающие местные жители, 21 и 24 лет.

«Как установили полицейские, причиной поступка стала личная неприязнь одного из задержанных к девушке, проживающей в данной квартире. Ранее молодые люди встречались», — рассказал собеседник агентства.

Подозреваемым избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

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