Москва, , 12:06 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» зарегистрирована для применения в Республике Гана. Об этом 20 февраля сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения Республики Гана», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что регистрация российского препарата была проведена по ускоренной процедуре и отмечается, что Гана стала 31-й страной в мире и пятой в Африке, где вакцина «Спутник V» одобрена для применения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее афганский посол в Москве Саид Тайеб Джавад заявил, что власти Афганистана рассчитывают решить вопрос о поставке в страну российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» как можно быстрее.