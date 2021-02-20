Варшава, , 12:03 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 20 февраля подписал приказ об отставке с должности заместителя министра по государственному имуществу республики Януша Ковальского. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

«Миссия заместителя министра Ковальского в министерстве государственного имущества подходит к концу. Это связано с истечением срока действия его контракта. Мы пришли к обоюдному решению не продлевать его», — прокомментировал ситуацию глава министерства государственного имущества Яцек Сасин.

В связи с отставкой Януша Ковальского с поста заместителя министра 20 февраля состоится заседание руководства данного министерства. В результате заседания будет принято официальное заявление.

Также во время мероприятия планируется обсудить кандидатов в преемники заместителя министра.