Москва, , 12:03 — REGNUM Научный центр имени Чумакова Российской академии наук намерен вывести свою вакцину от коронавирусной инфекции «КовиВак» на мировой рынок. Об этом заявил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.

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Для этого центр планирует обратиться во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для преквалификации своего препарата.

«Мы единственные в России, кто имеет преквалификацию — это право на продажу через каналы ВОЗ своей продукции, — уточнил в интервью телеканалу «Россия-24» Ишмухаметов.

Он напомнил, что центр является достаточно серьёзным партнёром для Всемирной организации здравоохранения, зарекомендовавшим себя за эти годы.

«В этой ситуации мы вполне можем и мы собираемся пойти тем же путём преквалификации уже данного продукта», — подчеркнул руководитель центра.

По его словам, научный центр планирует производить по 0,5 млн доз «КовиВака». При этом уже к концу года объём производства может быть удвоен и составит 20 млн доз.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании по теме обращения вакцин сообщил о регистрации Минздравом РФ третьей российской вакцины от COVID-19 — «КовиВак», созданной Центром имени Чумакова. Первые 120 тыс. доз нового препарата появятся в гражданском обороте в середине марта текущего года.

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