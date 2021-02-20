Москва, , 12:00 — REGNUM В Москве увеличилась площадь пожара на складе, сообщили 20 февраля в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Пожар начался утром на втором этаже трёхэтажного складского комплекса, расположенного по адресу: улица Промышленная, дом 11а, стр. 1. Сигнал о возгорании поступил дежурным Центра управления в кризисных ситуациях в 8:07. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место пожара, отметили в пресс-службе.

«Горят деревянные поддоны и складируемое имущество. В связи с высокой горючей нагрузкой складируемых материалов площадь пожара увеличилась до 1,5 тыс. кв. метров», — рассказали в МЧС.

На место тушения выехали 25 единиц техники и 90 человек личного состава.