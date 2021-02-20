Томск, , 12:00 — REGNUM В Томске в 15:14 по местному времени полностью ликвидирован пожар в Театре юного зрителя. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС.

Как уточнили в ведомстве, горела обрешетка крыши здания на площади 200 квадратных метров.

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Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре в томском ТЮЗе поступило в МЧС в 11:01 по местному времени. Пострадавших нет. Из здания эвакуировались 25 человек.

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