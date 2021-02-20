Пермь, , 12:00 — REGNUM В Пермском крае, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, текущие ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции продлены до 7 марта, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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По-прежнему действует режим самоизоляции для пожилых граждан, находящихся в группе риска. Продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей. Под ограничения до особого распоряжения оперштаба попадают ночные клубы (дискотеки) и иные развлекательные и досуговые заведения и культурно-массовые мероприятия.

Запрещены корпоративы, банкеты, празднование дней рождений в большом кругу и других торжеств в кафе и ресторанах. Сохраняется ограничение по времени работы заведений общепита — с 01:00 до 06:00 часов.

В местах массового пребывания граждан необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Напомним, в регионе заболеваемость коронавирусной инфекцией идет на спад. С начала пандемии в Прикамье выявлено более 45 тыс. носителей коронавируса.