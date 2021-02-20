Ярославль, , 11:59 — REGNUM Генеральный директор ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) Надежда Пинигина задержана в Москве. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на агентство «Интерфакс».

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Центральный офис «ТГК-2» находится в Ярославле, но по данным источника агентства задержание связано с экономическими преступлениями в Архангельске. Надежду Пинигину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и уклонении от уплаты налогов. Следственные действия проходят в нескольких регионах РФ.

По данным информационного агентства «Эхо Севера» в Архангельске задержан гендиректор «Архоблэнерго» Валерий Заикин. Сообщается, что Надежда Пинигина также может быть этапирована в Архангельск.