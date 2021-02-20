Магас, , 11:59 — REGNUM Главарь банды из Ингушетии, которого подозревают в организации вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов, в скором времени окажется на скамье подсудимых в Южным окружном военном суде. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя преступного сообщества, орудовавшего в Ингушетии в 2009—2010 годах.

При участии обвиняемого были осуществлены три нападения на посты ДПС в Назрановском районе, в результате которых погибли четыре человека, в том числе двое гражданских лиц, случайно оказавшихся на месте преступления. Ранения получили 11 военнослужащих и девять полицейских.

Среди преступлений, в которых обвиняют главаря банды, подрыв бронетранспортера войсковой части 3918 внутренних войск МВД в декабре 2009 года, в результате которого были ранены четверо военнослужащих.

Подсудимому придется ответить за создание и руководство бандгруппой, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа и военнослужащих, умышленное убийство двух лиц, сопряженное с бандитизмом и другие преступления.

В настоящее время расследование преступлений, совершенных боевиками, продолжается, идет розыск остальных участников банды.