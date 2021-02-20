Улан-Удэ, , 11:58 — REGNUM «Коронавирусный» 2020 год в Бурятии отметился ростом смертности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, за 12 месяцев в республике родилось 12 620 человек, умерли 11 622.

Естественный прирост населения, таким образом, составил 998 человек.

«По сравнению с соответствующим периодом 2019 года отмечается увеличение числа родившихся на 0,8% и числа умерших на 6,8%», — отметили в службе статистики.

Добавим, что на фоне пандемии в республике выросли показатели по разводам — с 64 на 100 браков в 2019 до 77. Как сообщало ИА REGNUM, всего за первые девять месяцев 2020 года зарегистрировали брак 3343 пары, расторгли — 2585.

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