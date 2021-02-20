Иркутск, , 11:56 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий 21 февраля. По данным территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью местами в центральных, южных, верхнеленских районах сохранятся порывы северо-западного ветра, сила которого будет достигать 15−20 метров в секунду. Также в Приангарье ожидаются снег и метели. Температура ночью — 21,-26°С, при прояснении составит — 31,-36°С, днём — 13,-18°С.

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В Катангском и северо-восточных районах будет преимущественно без осадков, утром местами туман. Температура ночью опустится до — 42,-47°С.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 17 февраля бригада скорой помощи, прибывшая к жителю поселка Западный (Иркутский район Иркутской области) попала в снежную западню. После осмотра пациента потребовалось госпитализация, но автомобиль не смог проехать по дороге, на которой в процессе снегопада образовался накат.

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