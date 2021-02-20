Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Бывший американский президент Дональд Трамп выжил после заражения новой коронавирусной инфекцией, потому что ему повезло. Об этом главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал в интервью The Telegraph.

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«Ему могло бы серьезно достаться. Я думаю, ему повезло», — отметил Фаучи.

Он пояснил, что бывший глава государства находился в группе риска из-за лишнего веса и возраста. В июне 2020 года Трампу исполнилось 74 года.

Как сообщало ИА REGNUM, заболевание COVID-19 у Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили в начале октября прошлого года. Он выздоровел через несколько дней и уже 14 октября выступил на публике. Затраты на его лечение, по данным The New York Times, превысили $100 тыс.

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