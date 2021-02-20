Пенза, , 12:05 — REGNUM В Пензенской области с начала наблюдения всего выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией 31 335 пациентов, или более 85% от общего числа заболевших. За сутки побороли болезнь 466 человек. Об этом 20 февраля сообщает общероссийский оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

На сегодняшний день коронавирусная инфекция подтвердилась у 36 854 жителей области, за сутки заболели 190 человек. Накануне носителями инфекции стали 193 человека. С начала наблюдений скончались от последствий заражения коронавирусом 426 пациентов. Новыми жертвами вируса за минувший день стали двое пензенцев.

ИА REGNUM напоминает, для жителей Пензенской области в День защитника Отечества вакцинация против новой коронавирусной инфекции не отменится.

Читайте также: В Пензе в День защитника Отечества не прервут вакцинацию от COVID-19