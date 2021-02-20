Ижевск, , 11:55 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 20 февраля выявили 93 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 94 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 27 566 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей коронавируса — девять детей в возрасте до 14 лет и 20 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны 95 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 24 188 человек. 359 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось, накануне скончался один житель республики.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3019 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 февраля прививку от коронавируса сделали 20 550 жителей Удмуртии. От общего числа привитых 4376 человек получили оба компонента препарата, полностью завершив вакцинацию.

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