Ульяновск, , 11:55 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 127 и 124. При этом зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 20 февраля (11:00 мск), с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 46 772 случая заражения SARS-CoV-2, из них за последние сутки — 124.

Выздоровели 43 397 пациентов, или 92,8%. В том числе за последние сутки победили болезнь 127 человек. В настоящее время продолжают лечение 2622 пациента с COVID-19.

Также в Ульяновской области зафиксировано ещё восемь летальных исхода от COVID-19. Всего жертвами коронавируса стали 753 пациента.

Ранее стало известно, что в Ульяновской области расширят функционал главных внештатных специалистов министерства здравоохранения, всего их 90. Также для них планируется установить социальные и материальные гарантии, расширить возможности по организации обмена опытом.