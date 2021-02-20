Москва, , 11:55 — REGNUM Хочется надеяться, что новый марсоход Perseverance, приземлившийся на поверхность красной планеты, проработает долго и американцы поделятся полученными сведениями с другими странами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 февраля заявил известный эрудит Анатолий Вассерман.

Как пояснил Вассерман, главное, что обеспечивается посадкой самоходного аппарат на любую планету — это возможность изучения не какой-то одной случайной точки, а достаточно обширного региона. Соответственно люди получают представление об особенностях всего этого региона.

«Вспомним, что хотя очень большое значение для исследования Луны имели и наши автоматические станции, доставлявшие оттуда пробы грунта, и американские посадочные экспедиции, но все равно крупнейший вклад в исследование Луны внесли два наших лунохода, — сказал Вассерман. — Именно потому, что они обследовали большую и разнообразную поверхность. И даже американцам во время одной из своих экспедиций пришлось взять с собой небольшой электромобильчик, чтобы с его помощью тоже обследовать территорию не только в точке приземления. Так что я надеюсь, что работа марсохода обеспечит большой прорыв в науке».

Вассерман подчеркнул, что, изучая Луну и Марс, человечество узнало гораздо больше о Земле.

«Познакомившись с планетами, формировавшимися в существенно иных условиях, мы лучше поняли, что из особенностей нашей Земли, так сказать, типовое и характерное для многих планет, а что исключительно наше, — сказал Вассерман. — И это помогло нам лучше понять процессы, развивающиеся на Земле. А это крупные прорывы в геологии. Ибо мы теперь лучше понимаем, как менялись недра Земли. Так что я очень рад, что США удался этот научный и технический прорыв. Очень надеюсь, что их новый марсоход будет работать достаточно долго и наберет достаточно много интересного. И еще я надеюсь, что они какими-то сведениями, полученными таким образом, поделятся с другими странами. Наука в любом случае — дело коллективное».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, марсоход Perseverance доставил на Марс новое оборудование. Его можно будет использовать при приземлении новых аппаратов, если нынешняя миссия окажется успешной.

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