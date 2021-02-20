Москва, , 12:01 — REGNUM Власти Афганистана рассчитывают решить вопрос о поставке в страну российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» как можно быстрее. Об этом 20 февраля заявил афганский посол в Москве Саид Тайеб Джавад.

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«Мы высоко оцениваем тот факт, что российское правительство изучает наш запрос. Надеемся, что вакцина «Спутник V» станет доступна в Афганистане», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом Джавад уточнил, что и он сам, и сотрудники дипмиссии Афганистана в России, ранее прошли вакцинацию данным препаратом.

«И я считаю, будет замечательно, если у афганцев появится эта вакцина. В последний раз я встречался с российскими официальными лицами на прошлой неделе, и мы поднимали этот вопрос. Мне ответили, что этот вопрос рассматривается», — добавил афганский дипломат.

Вместе с тем, он указал, что в Афганистане понимают, что на данный момент приоритетной задачей является обеспечение данным препаратом жителей России, а потому будут рады любому количеству данной вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства России Михаил Мишустин рассказал, что третья российская вакцина от COVID-19 — «КовиВак», созданная Центром им. Чумакова, зарегистрирована Минздравом РФ.