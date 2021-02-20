Орел, , 11:52 — REGNUM В Орле завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отдела МКУ «УКХ города Орла». Он обвиняется в получении взяток за предоставление участков для захоронения на Наугорском кладбище города, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 20 февраля старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова. Уголовное дело расследовалось по трём статьям ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере») и двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Следствие полагает, что обвиняемый, занимавший должность начальника отдела мониторинга состояния и контроля за содержанием мест захоронений МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», получал взятки от граждан за предоставление участков для захоронения на Наугорском кладбище. По оценкам, всего он успел получить 75 тыс. рублей. Также он обвиняется в том, что обманом похитил 30 тыс. у собственных подчиненных.

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, в настоящее время оно направлено в Советский районный суд Орла для рассмотрения по существу.