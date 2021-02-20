Москва, , 11:52 — REGNUM США вынуждены проявить чудеса политической эквилибристики: восстановить дотрамповские отношения с ЕС, не допустить сближения России и Германии и сохранить миф о трансатлантическом единстве. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев.

США сейчас решают проблему не только энергетической безопасности, но и собственных панических атак, когда мир вращается без их влияния, отметил парламентарий.

«Это требует от Байдена компромиссов и санкционных манипуляций, так как американцы понимают, что «Северный поток-2» в любом случае будет запущен. И Украину пока сняли с чаши весов», — рассуждает депутат.

Выступление новоиспеченного президента США Джо Байдена на Мюнхенской конференции обозначило намерение Вашингтона не только восстановить пострадавшие от политики предыдущего главы Белого Дома отношения с Европой, но и вновь объявить США мировым лидером, за которым должны последовать все страны. Новый глава США декларирует готовность отстаивать так называемые американские «ценности», причем везде и очевидно любым способом», заявил ранее член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

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