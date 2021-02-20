Кишинёв, , 11:55 — REGNUM В Молдавии в течение суток 19 февраля выявили 1028 случаев заражения коронавирусом в ходе 3731 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 175 183 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 160 619 человек, в том числе 688 — за последние сутки.

В «ковидных» центрах республики находятся 3318 пациентов с COVID-19, из которых 296 находятся в тяжёлом состоянии. Скончались за время пандемии 3739 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», в том числе 85 медицинских работников.

Днём ранее в стране выявили 1340 случаев заражения коронавирусом в результате 4079 тестов. Выздоровевшими врачи признали 592 человека.

Стоит отметить, что инфекционные отделения в Кишинёве переполнены пациентами COVID-19. Столичные врачи оценивают эпидемиологическую ситуацию, как «самую критическую» начала пандемии.

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