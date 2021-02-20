Рязань, , 11:54 — REGNUM В Рязанской области 20 февраля подтверждены 89 случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 387 пациентов с COVID-19. Выздоровели 86 пациентов, трое скончались.

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Всего в Рязанской области выявлены 23 тыс. 867 носителей инфекции. Завершили лечение выздоровлением 21 тыс. 904 человека. В тяжёлом состоянии в больницах 36 пациентов, из них 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрированы три летальных исхода, всего от осложнений скончались 278 человек.