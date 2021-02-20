Берлин, , 11:54 — REGNUM Власти США выслали в Германию бывшего охранника одного из нацистских концлагерей, входивших в сеть Нойенгамме. Это 95-летний Фридрих Бергер, сообщает 20 февраля издание Der Spiegel.

Мужчину доставили во Франкфурт-на-Майне специально арендованным амбулаторным самолётом. Немецкие следователи допросят его прямо в аэропорту. Бергера подозревают в пособничестве убийству, этим делом занимается прокуратура города Целле в Нижней Саксонии.

Американские судебные власти решили выдать Бергера Германии в 2020 году. В годы Второй мировой войны он охранял трудовой лагерь близ города Меппена в Нижней Саксонии. С 1959 года мужчина жил в штате Теннеси и получал пенсию из ФРГ.

О службе Бергера в концлагере стало известно после того, как в Балтийском море в одном из затонувших судов нашли картотеку военного периода. Сам Бергер заявлял, что просто выполнил приказ о назначении в лагерь, тогда ему было 19 лет.

Будут ли Бергера судить, пока неизвестно.

В лагерях Нойенгамме нацисты практиковали «трудовое истребление». Заключенных содержали в ужасающих условиях и заставляли работать до смерти.

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