Ярославль, 20 февраля, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Ярославле возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», фигурантом которого является врач клинической больницы №2. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на родственников потерпевшего.

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Родственники 52-летнего пациента клинической больницы №2 написали жалобу в Следственный комитет после смерти больного в начале января. Они просили проверить действия лечащего врача умершего.

«Некомпетентность, лень или недооценка всей серьезности ситуации при выполнении своих должностных обязанностей, пренебрежение исполнением должностных обязанностей врачом повлекла за собой смерть человека! Ущербность, заключающаяся в зафиксированном событии ухудшения самочувствия пациента, а затем и к его смерти, которое имеет прямую зависимость с лечебными процедурами или их отсутствием!», — приводили свое мнение по факту случившегося родственники пациента больницы.

Итогом рассмотрение жалобы в СКР стало возбуждение уголовного дела. Это следует из ответа, который получила жена умершего пациента больницы.

«Ваше обращение приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного 04.02.2021 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, для проверки изложенных Вами доводов в рамках расследования уголовного дела», — отмечается в ответе СКР.

Расследованием уголовного дела занимается следственный отдел по Фрунзенскому району следственного управления СКР по Ярославской области.