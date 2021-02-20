Сеул, , 11:54 — REGNUM Министерство юстиций Южной Кореи предупредило вице-председателя компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, приговорённого к тюремному сроку за дачу взятки, о том, что после окончания тюремного заключения вступит в силу пятилетнее ограничение на занятие трудовой деятельностью. Об этом сообщает Chosun Biz.

Напомним, что 18 февраля Верховный суд Сеула приговорил фактического руководителя Samsung к 2,5 лет тюрьмы за причастность к делу о коррупции с участием бывшего президента Пак Кын Хе и её подруги Чхве Сун Силь.

С учётом времени, ранее проведённого под стражей, Ли Чжэ Ён будет освобождён в июле 2022 года, а вернуться на прежнее место работы — лишь во второй половине 2027 года.

Согласно закону об определённых видах экономических преступлений в Южной Корее предусматривается запрет сроком на пять лет (после отбытия наказания) на работу в той же компании обвинённого в преступлении, которое связано с незаконным присвоением имущества.

Тем не менее, Ли Чжэ Ён может подать прошение в министерство юстиций на получение отдельного разрешения на работу. В этом случае существует вероятность того, что ограничение на трудовую деятельность будет снято по решению комитета по делам специальных экономических преступлений.

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