Ульяновская область, 8 сентября, 2011, 10:57 — ИА Регнум. В Ульяновской области стартовала профилактическая акция "Дорогу - детям!", организованная сотрудниками пропаганды УГИБДД УМВД России по Ульяновской области совместно с департаментом по молодежной политике министерства образования Ульяновской областисообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе МВД РФ. В рамках мероприятия для учащихся школы №85 был организован показ спектакля областного театра кукол "Лесная автобыль" и проведена познавательная игра-викторина, по итогам которой детям вручили на память значки "Я знаю ПДД на 5!".

В целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, а также на пешеходных переходах вблизи постоянного жительства и учебы, в этот период сотрудники ДПС работают в усиленном варианте несения службы. Особое внимание инспектора дорожного движения уделяют проведению профилактических акций и "Уроков безопасности", на которых дети вспоминают и закрепляют основные правила поведения на проезжей части, знакомятся с разъяснительной литературой и обучающими фильмами.