Киров, Калужская область, 20 февраля, 2021, 12:22 — ИА Регнум. По требованию Кировского межрайонного прокурора досрочно прекращены полномочия депутата городской думы, нарушившего антикоррупционное законодательство, сообщили 20 февраля корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Парламентарий вовремя не предоставил обязательные сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, тем самым нарушив федеральный закон «О противодействии коррупции». Невыполнение гражданином предусмотренной обязанности является правонарушением, влекущим освобождение его от замещаемой должности.

Депутатом мужчина стал в сентябре 2020 года, однако этого статуса его лишила городская дума Кирова после представления прокурора.