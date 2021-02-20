Москва, , 11:13 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о реестре недобросовестных исполнителей государственных услуг в социальной сфере. Об этом 20 февраля сообщает сайт правительства России.

В пресс-службе напомнили, что с сентября 2020 года НКО и предприниматели могут получать субсидии за оказание социальных услуг населению.

Согласно документу, подписанному главой правительства, те, кто недобросовестно оказывает гражданам социальные услуги, будут включаться в особый реестр. В него может попасть организация, которая нарушит условия соглашения — например, окажет услугу в неполном объёме, пояснили в пресс-службе.

Попадание в список «недобросовестных» будет ограничено двумя годами, по истечению которых организация вновь сможет претендовать на государственную поддержку.

В правительстве считают, что данная мера поможет защитить права и интересы граждан и простимулирует бизнес для качественного предоставления услуг.