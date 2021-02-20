Джакарта, , 11:12 — REGNUM Губернатор столицы Индонезии Джакарты Аниес Басведан заявил, что приоритетом в борьбе с наводнениями является безопасность жителей, сообщает CNN Indonesia.

«Нашим приоритетом является, прежде всего, обеспечение безопасности жителей. Не должно быть жертв», — заявил губернатор.

По его словам, из-за наводнения 1361 человек размещены в 26 лагерях беженцев.

Из-за сильного дождя несколько районов Джакарты оказались затоплены. Высота воды местами достигает 150 см.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате наводнений, которые были вызваны муссонными ливнями, в Джакарте более тысячи человек покинули свои дома. Эвакуация затронула южный и восточный районы города.

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