Москва, , 11:14 — REGNUM В 2020 году выручка государственной корпорации Роскосмос в целом осталась на уровне 2019 года, однако по программам диверсификации выросла почти в два раза. Об этом 20 февраля доложил президенту России Владимиру Путину генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в ходе рабочей встречи.

«В целом мы по выручке на уровне прошлого года, но у нас резко увеличивается выручка по диверсификации, практически в два раза у нас выросла, до 12 млрд рублей», — сказал он.

Также глава Рогозин уточнил, что такая диверсификация произошла в результате поставок энергооборудования, производимого Роскосмосом на своих предприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в текущем году в России намечено 29 пусков ракет космического назначения.