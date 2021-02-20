Уральск, Казахстан, , 11:11 — REGNUM Бывший защитник московского «Торпедо» Сергей Шустиков стал игроком клуба «Акжайык» (Уральск, Казахстан). Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 31-летний футболист подписал с клубом соглашение, которое рассчитано до конца 2021 года.

«Акжайык» занимает третье место в турнирной таблице группы В первой лиги Казахстана.

Шустиков играл за «Торпедо» с июля 2015 года. Всего он провёл 106 матчей за клуб и забил шесть голов. Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года «Торпедо» расторгло контракт с ним.

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