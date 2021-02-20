Москва, , 11:10 — REGNUM Вакцинация зарегистрированным 20 февраля российским препаратом от COVID-19 «Ковивак» противопоказана беременным женщинам, а также женщинам в период грудного вскармливания. Об этом говорится в инструкции к препарату.

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«Противопоказания: <…> беременность и период грудного вскармливания», — говорится в инструкции.

Также там отмечается, что лица, имеющие хронические инфекционные болезни, могут прививаться «Ковиваком» в период ремиссии.

Интервал между вакцинацией первой и второй дозами препарата составляет 14 дней, а побочные эффекты могут наблюдаться не более трёх суток.