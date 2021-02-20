Грозный, , 11:10 — REGNUM В Чечне число принявших участие в вакцинации достигло 16 854 человек. Такие данные привели в минздраве региона к 20 февраля.

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«Среди всех субъектов России Чеченская Республика занимает пятое место по оказанию услуги на 100 тысяч населения», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства Чечни.

В настоящее время в очередь на вакцинацию записались более 3000 жителей региона. В Чечне создан необходимый запас вакцины, к 10 февраля в регион поступило около 20 тыс. доз.

Напомним, по оценке РБК, субъекты Северо-Кавказского федерального округа не слишком активно принимают участие в вакцинации. По данным, основанным на информации оперативных штабов, первым компонентом вакцины в округе привиты не более 1−2% населения. В частности, в Чечне называется показатель привитых — 1%.