Томск, , 11:08 — REGNUM В Томске локализован пожар в Театре юного зрителя в переулке Нахановича, сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС.

Возгорание локализовано в 14:14 по местному времени на площади 200 кв. м. В ведомстве уточнили, что ранее названная площадь в 1,5 тыс. кв. м — это площадь задымления.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в Томске загорелась кровля Театра юного зрителя. Сообщение о возгорании поступило в 11:01 по местному времени. Пострадавших нет. Самостоятельно театр покинул 21 человек, ещё четыре человека были эвакуированы пожарными.

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От МЧС России на месте работают 75 человек, применяется 20 единиц техники.

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