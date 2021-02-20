Горно-Алтайск, , 11:04 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заразившихся трое детей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Наибольший прирост зарегистрирован в Чойском районе, где диагноз подтвердился у семи местных жителей. Кроме того, новые носители выявлены в Горно-Алтайске, Майминском, Улаганском, Усть-Канском, Усть-Коксинском, Турочакском и Чемальском районах.

«Во всех случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у двух человек — симптомы пневмонии», — отметили в штабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 16 090. Из них к настоящему времени выздоровели 15 634 человека. В республике также зафиксировали 190 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.