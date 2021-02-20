Лос-Анджелес, США, 20 февраля 2021, 11:04 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Ютой Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 116:112.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Юты» Донован Митчелл, записавший в свой актив 35 очков.
В составе «Голден Стэйт» наибольшую результативность показал форвард Кавай Леонард, набравший 29 очков.
Таким образом, «Юта» прервала свою серию из девяти побед подряд.
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