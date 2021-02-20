Белград, , 11:04 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа выявили 2632 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 14 человек скончались от COVID-19. К аппаратам ИВЛ в стране подключено 152 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 19 февраля.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения в стране с начала пандемии увеличилось до 431 680, а количество смертельных случаев выросло до 4306.

Ранее министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар встретился с коллегой из Республики Сербской Аленой Шеранич, после чего объявил, что в апреле в Сербию поступит 1 200 000 вакцин от компании Pfizer, а в третьем квартале 2021 года — еще 1 190 000 доз прививки.