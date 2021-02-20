Сеул, , 11:08 — REGNUM На следующей неделе в столице Южной Кореи состоится заседание комитета по денежно-кредитной политике, в ходе которого решится судьба учётной ставки и будет представлен прогноз темпов роста экономики страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.

Предполагается, что ЦБ сохранит учётную ставку на уровне 0,5%.

Напомним, что Банк Кореи продолжает сохранять учётную ставку на уровне 0,5% с мая 2020 года.

Что касается темпов экономического роста, то согласно прогнозу, сделанного в ноябре 2020 года, темпы роста экономики Южной Кореи по итогам 2021 года составят 3%, а в 2022 году — 2,5%.

Между тем, по мнению экспертов рейтингового агентства Standard & Poor’s (S&P), рост экономики Южной Кореи в текущем году составит 3,6%.

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