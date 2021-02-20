Москва, , 11:00 — REGNUM Гражданам России для вакцинации в первом полугодии 2021 года будет доступно 59 миллионов комплектов доз вакцины от коронавирусной инфекции. Такие оценки, исходя из планов производства, сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

«На сегодняшний день выпущено для использования населением 7,9 миллиона комплектов доз вакцин», — уточнила она на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

Всего же до конца первого полугодия 2021 года, по её словам, планирует произвести 88 млн комплектов доз вакцин от коронавируса. Голикова подчеркнула, что в этом количестве не учитывается препарат «КовиВак».

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«Львиная доля — 83 млн комплектов доз — приходится на «Спутник V», 5,4 млн комплектов доз — на «ЭпиВакКорону», — привела цифры вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании по теме обращения вакцин сообщил о регистрации Минздравом РФ третьей российской вакцины от COVID-19 — «КовиВак», созданной Центром им. Чумакова. Первые 120 тыс. доз нового препарата появятся в гражданском обороте в середине марта текущего года.

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