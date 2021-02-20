Стокгольм, , 11:00 — REGNUM Властям Финляндии необходимо закупить истребители четвертого поколения Gripen шведской компании Saab, поскольку в случае войны с Россией «более уязвимые финские ВВС» могли бы отступить на базы соседней Швеции. Такой маневр осуществить легче, обладая самолетами Gripen, считает заместитель командующего ВВС Швеции Андерс Перссон.

По его мнению, в случае конфликта с Россией большое количество самолетов ВВС РФ будет заходить в воздушное пространство Финляндии и Швеции со стороны северо-востока. При этом ВВС Финляндии не смогут выдержать такого натиска, и им придется отступать.

«Мы будем как одна авиация с двумя командирами», — цитирует его Defense News.

Отмечается, что власти Финляндии намерены приобрести истребители на общую сумму $12 млрд. В тендере участвуют американские и европейские компании, в том числе Eurofighter, Rafale, F/A-18E/F Super Hornet, F-35 Lightning II и Gripen E/F.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее глава стратегического командования СШАЧарльз Ричардсне исключил возможности ядерной войны против России или Китая.

По его словам, впервые со времен Холодной войны Пентагон рассматривает возможность прямого военного конфликта с ядерной державой. При этом он утверждает, что Россия и Китай начали проводить более агрессивную политику на мировой арене. Также одной из угроз США Ричардс считает рост военного потенциала Пекина и Москвы.

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