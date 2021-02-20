Ирвайн, США, , 11:00 — REGNUM Состоялся анонс следующего обновления для игры World of Warcraft: Shadowlands. Оно будет называться Chains of Domnation, сообщалось 20 февраля на официальном YouTube-канале проекта.

В Chains of Domnation игрокам предстоит сразиться с Андуином Ринном — бывший король Альянса станет антагонистом и, вероятно, новым носителем звания Король-лич. Чтобы помешать ему и Сильване Ветрокрылой героям нужно будет объединить усилия всех четырёх ковенантов.

Напомним, Shadowlands — это последнее дополнение для массовой многопользовательской ролевой игры World of Warcraft. Его релиз состоялся 24 ноября 2020 года.

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