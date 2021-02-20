Орландо, США, , 10:59 — REGNUM «Орландо Мэджик» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 124:120.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Орландо» Никола Вучевич, который оформил трипл-дабл из 30 очков, 16 подборов и 10 результативных передач.

В составе «Голден Стэйт» наибольшую результативность показал разыгрывающий Стефен Карри, на счету которого дабл-дабл из 29 очков и 11 результативных передач.

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