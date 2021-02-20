Москва, , 11:05 — REGNUM Церемония прощания с советским и российским актером театра и кино, народным артистом РСФСР Андреем Мягковым, который 18 февраля ушел из жизни в возрасте 82 лет, началась в МХТ имени Чехова.

Гроб с телом актера установлен на сцене театра, его окружает множество цветов и венков, включая венки от президента России Владимира Путина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, киноконцерна «Мосфильм» и московских театров.

При этом в зале звучит музыка и показывается слайд-шоу с черно-белыми фотографиями покойного. В фойе театра установлен траурный портрет артиста.

Также известно, что после гражданской панихиды пройдет отпевание актёра в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке, а затем он будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Отметим, Андрей Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. Он окончил Школу-студию МХАТ и стал служить в московском театре «Современник». В 1977 году перешел в Художественный театр, а после раскола последнего продолжил работать в МХТ имени Чехова. Также известен по исполнению ролей в таких фильмах, как «Братья Карамазовы» (1969), «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), «Дни Турбиных» (1976), «Служебный роман» (1977) и др.