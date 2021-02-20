Джакарта, , 10:57 — REGNUM Министр морских дел и рыболовства Индонезии Сакти Вахью Тренгоно принял посла Китая Сяо Цянь, чтобы обсудить сотрудничество, связанное с методологией и технологиями обнаружения коронавируса в экспортируемых рыбных продуктах, сообщает Antara.

«Мы надеемся, что таможенный орган Китая будет использовать методологию и технологическое сотрудничество для обнаружения коронавируса в рыбных продуктах», — заявил Сакти Вахью Тренггоно в Джакарте.

Китай — потенциальный торговый партнер Индонезии, особенно в секторе рыболовства. Будучи крупнейшим импортером, страна способна реализовать более 422 тысяч тонн индонезийской рыбной продукции, наиболее популярными из которых являются каракатицы, осьминоги и водоросли.

Как сообщало ИА REGNUM, министр государственных предприятий Индонезии Эрик Тохир призвал Сингапур к дальнейшему укреплению экономического сотрудничества.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия призвала Сингапур к укреплению экономических связей