Кливленд, США, , 10:56 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 120:103.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей, набравший 50 очков. Кроме того, центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл из 16 очков, 10 подборов и 10 результативных передач.

В составе «Кливленда» наибольшую результативность показал защитник Коллин Секстон, набравший 23 очка.

Читайте также: 50 очков Эмбиида принесли «Филадельфии» победу над «Чикаго» в матче НБА