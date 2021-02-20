Санкт-Петербург, 20 февраля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Компания «Газпром инвест» вложит 41 млрд рублей в новый аэропортовый комплекс на севере Петербурга на аэродроме Левашово. С его помощью топ-менеджменту Газпрома, который разместится в «Лахта центре», будет легче добираться в штаб-квартиру корпорации. Контракт заключается с единственным поставщиком.

Dmitry A. Mottl Пассажирская авиация

Предполагается, что в 2022 году из указанной суммы будут освоены около 6,5 млрд рублей. Пик строительства, видимо, придется на 2023 год, когда будут освоены чуть более 25 млрд рублей. В 2024 году предполагается потратить еще примерно 9 млрд рублей.

Работы должны быть завершены к ноябрю 2024 года, указывает Интерфакс со ссылкой на материалы концерна.

Весной 2020 года генеральный директор АО «Ленгазспецстрой» Владимир Беляков заявлял СМИ, что аэропорт в Левашово, который может стать вторым на территории Петербурга после «Пулково», начнут строить уже до конца года.

Судя по конкурсной документации, которую еще тогда опубликовал «Газпром инвест», речь идет о реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2,7 км, двух административных корпусах, профилактории и других объектах, включая памятник самолету Ту-134. В Левашово собираются сделать международный пункт пропуска, весь аэропорт должен будет иметь возможность обслуживать по 200 человек в час.

Благодаря новому аэропорту топ-менеджмент Газпрома сможет добираться до своей штаб-квартиры в «Лахта центре» всего за 10 минут, а не ехать через весь город из «Пулково» с юга Петербурга.

Напомним, президент Владимир Путин еще в августе 2019 года дал поручение модернизировать военный аэродром в Левашово. Предполагалось, что будет заключено концессионное соглашение между «Газпром авиа» и Министерством обороны, которое передаст структурам газовой корпорации 198 га земли.

Между тем параллельно правительство Ленобласти во главе с губернатором Александром Дрозденко активно боролось за собственный аэропорт в поселке Сиверский в Гатчинском районе — к югу от Петербурга. В 2019 году удалось добиться согласования от Министерства транспорта и Росавиации. Дрозденко тоже предполагал переделать бывший военный аэродром под гражданский и создать здесь базу для лоукостеров.

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До коронавирусной пандемии предполагалось, что первые рейсы из аэропорта «Сиверский» вылетят уже в 2020 году. Гендиректор компании «Евросиб», которая выступает инвестором проекта, также представлял «дорожную карту» по запуску проекта.