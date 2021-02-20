Москва, , 10:54 — REGNUM Даже если компания предпринимателя Илона Маска потеряет деньги, вложенные в биткоин, это мало отразится на ее показателях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 февраля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала высказывание Маска, назвавшего безрассудством инвестиции компании Tesla в биткоин.

«Позиция этой компании относительно инвестирования в биткоин больше похожа на маркетинговый ход, цель которого — лишний раз доказать, что компания является высокотехнологичной, а также поднять ее стоимость на фондовом рынке, — сказала Скрыль. — Стоит отметить, что вслед за компанией Маска инвестировать в криптовалюты могут и другие крупные компании. Во-первых, инвестиции в размере 1,5 млрд долларов, которые осуществила Tesla, не очень ощутимая сумма для такой компании, соответственно риск потери денежных средств мало отразится на показателях. Во-вторых, криптовалюты — часть цифровой экономики, в которую входят компании, занимающие лидирующие позиции в мировом рейтинге по капитализации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Скрыль объяснила, что высказывания предпринимателя Илона Маска, который назвал битокин чушью, едва ли спровоцируют резкое падение стоимости биткоина.

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