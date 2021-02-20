Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM Власти Ленинградской области поддерживают инициативу Минфина России о расширении льготной ипотеки на покупку участка под строительство частного дома либо на строительство такого дома на уже имеющейся территории. Власти Ленобласти видят потенциальный спрос на такую ипотеку в регионе.

Частный дом в Ленинградской области Дарья Драй © ИА REGNUM

Об этом 20 февраля ИА REGNUM заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Москвин.

«Мы поддерживаем эту инициативу, так как она затрагивает половину нового жилого фонда Ленинградской области. В прошлом году было введено 2,37 млн кв. метров жилья, из которых 1,37 млн кв. метров — объекты индивидуального жилого строительства: дома, дачи, коттеджи. В целом, эти цифры отражают курс региона на поддержку строительства низкоплотного жилья», — пояснил Москвин.

Он также уточнил, что у покупателей должен быть выбор, где жить — в частных домах или в многоквартирных. И было бы логичным предоставить одинаковые условия для приобретения и строительства жилья в этих двух случаях.

«В связи с пандемией мы видим рост интереса покупателей к частному загородному жилью. Если этот спрос будет дополнен возможностью взять льготную ипотеку, то доля объектов ИЖС в Ленинградской области значительно вырастет», — резюмировал Михаил Москвин.

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Отметим, что проект постановления правительства уже подготовлен и вынесен на общественное обсуждение.

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