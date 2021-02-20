Майкоп, , 10:53 — REGNUM В Адыгее принято решение о смягчении ряда ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Указ об этом подписал 18 февраля на основании решения оперативного штаба глава региона Мурат Кумпилов.

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Среди послаблений, в частности, разрешение на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий при условии наполняемости помещений не более чем на 50%. Отменяется часть ограничений по заполняемости общественного транспорта.

Сохраняется запрет на проведение банкетов и работу танцполов. Однако разрешена работа фуд-кортов. При этом снижено требование для обязательного расстояния между столиками с полутора до одного метра.

Как отмечено в указе, все еще сохраняются обязанности для граждан соблюдать масочный режим. А социальное дистанцирование уменьшено с 1,5 метра до одного метра.