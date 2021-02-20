Иркутск, , 10:53 — REGNUM В Иркутской области после коронавируса 18 детей заболели Кавасаки-подобным синдромом. Об этом сообщает газета «Областная» со ссылкой на слова и.о. заместителя главного врача по лечебной работе кардиологического центра Иркутской областной детской клинической больницы Вадима Альбота.

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По его словам, часты случаи, когда перенесенный в легкой форме COVID-19 спровоцировал Кавасаки-подобный синдром.

«Данный синдром получил в мире еще одно название — мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19, похож по своим проявлениям на классическую болезнь Кавасаки, открытую доктором Т. Кавасаки в 1967 году. Определить ее возбудителя до сих пор не удалось. Заболевание относится к группе системных васкулитов», — пояснила руководитель первого российского центра исследований болезни Кавасаки им. Т. Кавасаки Людмила Брегель.

По её словам, все 18 пациентов в Иркутской области, к счастью, выжили и уже переведены из реанимации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 20 февраля общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 54 005 человек (+246 за последние сутки). Из них около 7300 детей.

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