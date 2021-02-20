Оренбург, , 10:51 — REGNUM В Оренбурге экипаж ДПС спас 79-летнюю женщину из горящей квартиры. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, сейчас руководство ведомства решает вопрос о поощрении сотрудников: старшего лейтенанта полиции Виталия Кузьменко и младшего лейтенанта полиции Дмитрия Каширина

Экипаж дорожно-патрульной службы МУ МВД России «Оренбургское» во время патрулирования заметил густой дым и решил выяснить место очага возгорания. Как оказалось, дым идет с балкона пятого этажа жилого дома по проезду Коммунаров.

Полицейские передали информацию о пожаре в дежурную службу, а сами отправились в подъезд и стали стучать в двери квартир, чтобы предупредить жильцов об опасности и готовности к эвакуации.

«Поднявшись на пятый этаж, инспекторы определили, из какой квартиры шел дым, и начали стучать в дверь. Спустя некоторое время дверь открыла пожилая женщина, и из квартиры повалил густой черный дым. Полицейские спросили о проживающих совместно с ней людях и животных, получив отрицательный ответ, пенсионерке помогли одеться и выйти на свежий воздух», — отметили в УМВД.

Своевременная помощь полицейских помогла сохранить оренбурженке жизнь. Проснувшись ночью и почувствовав запах гари, пожилая горожанка не понимала, что происходит. Услышав стук в дверь, она смогла дойти до нее и открыть. Женщина предположила, что причиной возгорания послужила неисправность техники.